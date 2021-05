DJ MARKET TALK: Oferta global de vacinas vai acelerar este ano

(DJ Bolsa)-- A maioria das fabricantes de vacinas falharam os alvos de entregas de curto prazo devido aos constrangimentos na produção, mas estes problemas são temporários e a oferta de vacinas deve aumentar acentuadamente este ano, dizem economistas do Goldman Sachs. De acordo com as estimativas do banco, o mundo deve produzir 11,4 mil milhões de doses até ao final do ano, correspondendo a uma oferta de vacinações totais para ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone