DJ MARKET TALK: "Onda azul" democrata não está a chegar - Commerzbank

(DJ Bolsa)-- A muito antecipada "onda azul" não está a chegar, dizem os estrategas de taxas do Commerzbank, referindo-se a uma grande vitória democrata nas eleições presidenciais dos EUA. Isso já era claro durante o início da noite eleitoral, dizem. Com a contagem a decorrer a favor do Presidente Donald Trump em vários estados chave, os Treasurys subiram face aos mínimos de quatro meses que atingiram antes de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone