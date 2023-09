DJ MARKET TALK: Opções do BCE começam a escassear

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A janela para aumentos das taxas de juro na Zona Euro está a fechar-se rapidamente, argumenta Jill Hirzel, especialista sénior de investimento da Insight Investment. O Banco Central Europeu vai reunir-se na quinta-feira para decidir se prolonga ou faz uma pausa no longo ciclo de aumentos das taxas de juro; os cenários mais prováveis são mais uma subida e um tom neutral sobre o futuro, ou uma pausa e um tom mais hawkish, diz Hirzel ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.