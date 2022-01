DJ MARKET TALK: OPEP deve manter aumentos planeados

(DJ Bolsa)-- A OPEP e aliados devem manter os aumentos planeados da produção de 400.000 barris por dia quando se reunirem esta terça-feira, diz Helge Andre Martinsen, analista sénior da DNB Markets. "Toda a comunicação pré-reunião dos países da OPEP+ indica que a OPEP+ mantém o plano", diz, dando a essa decisão uma probabilidade de 80%. Um resultado desse género seria neutral para os preços,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone