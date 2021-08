DJ MARKET TALK: OPEP deve manter o rumo esta semana

(DJ Bolsa)-- O grupo da OPEP+ que inclui a Rússia deve "manter o rumo" quando se reunir esta semana, o que pode significar o acréscimo de 400.000 barris por dia por mês até que os 5,8M barris por dia de cortes de emergência contra a Covid-19 expirem em setembro de 2022, diz a RBC Capital Markets. "Estamos sempre cautelosos sobre os perigos de prever uma reunião não-evento, especialmente depois do que aconteceu em ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone