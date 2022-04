DJ MARKET TALK: Operações de minério de ferro da Rio Tinto ainda sob pressão - RBC

(DJ Bolsa)-- Dados portuários da Austrália Ocidental sugerem que a Rio Tinto continua a registar dificuldades operacionais na divisão de minério de ferro, disseram analistas da RBC Capital Markets. "A Rio Tinto continua a sofrer com o impacto das mudanças de planos nas minas após o incidente de Juukan Gorge e os dados portuários sugerem que o impacto da Covid-19 na Austrália Ocidental agravou o problema no primeiro trimestre"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone