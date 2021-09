DJ MARKET TALK: Oracle parece bem posicionada para cenário pós-pandemia

(DJ Bolsa)-- "A presença de um fluxo de receitas resiliente, persistente e largamente recorrente com um risco de viabilidade relativamente baixo (em comparação com as companhias aéreas, hotéis, restaurantes, retalhistas, etc.) posiciona bem a Oracle para ter um desempenho elevado no cenário pós-pandemia", diz Mark R. Murphy, analista do JPMorgan. A empresa de software deve continuar a beneficiar de um panorama empresarial ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone