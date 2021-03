DJ MARKET TALK: Orçamento do Reino Unido deve impulsionar libra e FTSE 100

(DJ Bolsa)-- Os planos de despesa para o ano fiscal de 2021-2022 do governo do Reino Unido devem suportar a libra e as ações de Londres, diz o UBS Global Wealth Management. "As medidas de estímulos adicionais suportam a nossa visão construtiva na libra, reduzindo ainda mais o potencial para mais alívio pelo Banco de Inglaterra", diz o analista do UBS Mark Haefele. O impacto negativo do plano de aumento dos impostos sobre as empresas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone