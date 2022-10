DJ MARKET TALK: Orçamento francês para 2023 é demasiado otimista - Barclays

(DJ Bolsa)-- O orçamento do governo francês para 2023 baseia-se em projeções macroeconómicas demasiado otimistas, diz Philippe Gudin, economista-chefe europeu do Barclays, numa nota. O governo projeta um deficit inalterado de 5% do PIB e uma dívida de 111,2% do PIB em 2023. O Barclays diz que o deficit vai eventualmente cair para 4,7% do PIB em 2022, mas deteriorar-se no próximo ano para 5,7% do PIB com a economia francesa a entrar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.