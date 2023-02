DJ MARKET TALK: Orientação da AstraZeneca é consistente com o consenso

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca espera que as receitas totais de 2023 aumentem 1%-6% e que os lucros por ação cresçam entre 7%-13%. Antes de os resultados terem sido publicados, as estimativas do consenso esperavam receitas totais para 2023 e um crescimento do EPS subjacente de 4,1% e 9,7%, respetivamente, o que significa que o consenso está atualmente neste intervalo, diz Adam Barker, analista da Goodbody, numa nota. As ações sobem 4,6% para 11.250 pence. (cecilia.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.