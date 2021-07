DJ MARKET TALK: Orientação da BHP para 2022 parece fraca, mas ímpeto é sólido

(DJ Bolsa)--Embora a orientação da produção da BHP para o ano fiscal de 2022 pareça mais fraca do que o esperado pela RBC Capital Markets, a corretora vê o relatório da produção do 4T da mineira como tendo "reafirmado o forte ímpeto operacional da BHP". O ano fiscal sólido de 2021 incluiu uma maior produção de petróleo e carvão do que a RBC esperava, o que deixa a BHP numa posiç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone