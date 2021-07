DJ MARKET TALK: Orientação do BCE deve favorecer taxas do centro

(DJ Bolsa)-- A orientação reforçada do Banco Central e os seus esforços para evitar uma restrição prematura favorecem as taxas do centro, diz Peter Goves, analista de research de rendimento fixo da MFS Investment Management. "As taxas do centro devem continuar baixas no futuro próximo", diz, acrescentando que o alívio quantitativo acelerado do BCE também favorece os spreads das obrigações soberanas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

