DJ MARKET TALK: Orientação do BCE parece mais importante do que decisão

(DJ Bolsa)--Tal como na reunião de maio do Banco Central Europeu, qualquer orientação que o BCE decida dar na próxima semana para as próximas reuniões pode ser mais importante do que a decisão real sobre a taxa de juro, disse Peter Schafrik, estratega macro global, e Gordon Scott, partner, da RBC Capital Markets. O RBC continua a prever que, após a reunião de 15 de junho, o BCE avance com mais um aumento de 25 pontos base ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.