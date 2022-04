DJ MARKET TALK: Otimismo empresarial alemão parece prematuro - ING

(DJ Bolsa)-- As empresas alemãs parecem ter voltado a ficar mais otimistas em abril, mas o ING diz que a nova vaga de otimismo parece prematura. O índice Ifo subiu para 91,8 pontos em abril face a 90,8 pontos em março, com tanto a componente da avaliação atual como a das expectativas a melhorar. "Alertamos contra este otimismo prematuro, visto que a guerra na Ucrânia vai deixar muitas mais marcas estruturais na economia alemã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

