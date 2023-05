DJ MARKET TALK: Outlook atualizado da margem do Commerzbank ainda está abaixo do consenso

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank reviu em alta o outlook de 2023 da margem financeira com base nas tendências de taxas de juro, mas ainda assim ficou abaixo do consenso de estimativas, dizem os analistas do Citi numa nota de research. O banco alemão disse que agora espera que a margem financeira de 2023 seja de entre EUR7 mil milhões e EUR7,3 mil milhões, abaixo das expectativas de EUR7,37 mil milhões fornecidas pelo Commerzbank. Um outlook atualizado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.