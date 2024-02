DJ MARKET TALK: Outlook da Airbus para 2024 parece fraco

(DJ Bolsa)--As previsões da Airbus para 2024 para entregas de aviões e alvos financeiros estão abaixo das expectativas, escrevem analistas da Jefferies. A fabricante europeia de aviões prevê entregar cerca de 800 aviões este ano, abaixo do consenso da Visible Alpha de 813 e da estimativa de 810 da Jefferies. O grupo antecipa um EBIT ajustado entre EUR6,5 mil milhões e EUR7 mil milhões, 6% abaixo do consenso e 5,5% abaixo da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.