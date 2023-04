DJ MARKET TALK: Outlook da AstraZeneca sugere potencial de melhoria do consenso

(DJ Bolsa)-- As receitas do primeiro trimestre da AstraZeneca superaram as expectativas devido a um grande desempenho do medicamento para o cancro Imfinzi, enquanto as receitas mais elevadas e melhor margem bruta mitigaram a subida da despesa operacional, dizem analistas do Jefferies, numa nota. A farmacêutica reiterou os alvos das receitas e EPS subjacente, o que sugere potenciais pequenas melhorias do consenso para mais perto dos patamares superiores dos intervalos-alvo,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.