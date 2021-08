DJ MARKET TALK: Outlook da BHP prejudicado por custos, falta de opções de crescimento

(DJ Bolsa)-- A inflação dos custos, persistentes imparidades de ativos e o aumento dos requisitos de reabilitação, para além das recentes mudanças estratégicas, podem prejudicar o outlook de curto prazo da BHP, segundo o Credit Suisse, que prefere a rival Rio Tinto. A BHP está também com falta de opções de crescimento de longo prazo, sendo que o Jansen é o único grande projeto no horizonte -- e mesmo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

