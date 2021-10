DJ MARKET TALK: Outlook da Boeing revisto para estável pela Fitch

(DJ Bolsa)-- O outlook do rating da Boeing foi revisto de negativo para estável pela Fitch, um ano depois de ter sido cortado pela agência de ratings. A Fitch refere que a recuperação do tráfego aéreo, o fluxo de encomendas e as que tem em carteira, a estabilidade da divisão de defesa e os cortes de custos ajudam a compensar as dificuldades. A suspensão da entrega de 787 está a ser vista como tendo menos impacto que a ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

