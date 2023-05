DJ MARKET TALK: Outlook da margem do Commerzbank sinaliza retornos sustentáveis

(DJ Bolsa)-- O outlook do Commerzbank para a margem financeira sinaliza uma mudança para retornos mais sustentáveis face a estimativas atualizadas do consenso, diz o analista do Berenberg Michael Christodoulou, numa nota de research. O banco alemão disse no início do mês que espera que a margem financeira atinja cerca de EUR7 mil milhões este ano, o que é uma subida de cerca de 8% comparando com o outlook anterior, diz o analista.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.