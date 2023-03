DJ MARKET TALK: Outlook da Volkswagen é positivo para fornecedoras

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen surpreendeu com um outlook bastante bullish, o que faz com que as fornecedores sejam atrativas para investidores que duvidam da capacidade da empresa alemã de atingir o alvo de vendas, escrevem analistas da Stifel numa nota de research. A VW disse na sexta-feira que espera um crescimento das receitas entre 10%-15% em 2023 com base num outlook de vendas de 9,5 milhões de unidades, uma subida de 15% em termos homólogos que é... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.