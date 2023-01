DJ MARKET TALK: Outlook da Zona Euro ainda pode passar por recessão

(DJ Bolsa)-- As perspetivas de curto prazo da Zona Euro melhoraram significativamente, mas continua a ser possível uma ligeira recessão, diz Veronika Roharova, economista do Credit Suisse para a Europa, numa nota. A economia do bloco deve crescer 0,5% em 2023 e 2024, face a uma projeção anterior de uma contração de 0,1% e de um crescimento de 1,3%, respetivamente, diz. "Estas revisões em alta refletem a resiliência inesperada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.