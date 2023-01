DJ MARKET TALK: Outlook da Zona Euro continua incerto apesar de melhoria do sentimento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O terceiro mês consecutivo de recuperação do sentimento económico da Zona Euro sugere que o pior da crise energética terá passado, mas os dados não apontam para um outlook positivo, refere o economista sénior da Oxford Economics Paolo Grignani numa nota. "Da mesma forma que a queda drástica da confiança vista nos últimos meses não causou um colapso súbito da atividade económica,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.