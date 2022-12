DJ MARKET TALK: Outlook das principais classes de ativos deve melhorar

(DJ Bolsa)-- Os retornos de todas as principais classes de ativos, sobretudo nos mercados de ações de economias emergentes à exceção da China, devem melhorar consideravelmente em 2023, mas não antes de serem alcançados picos na inflação, nas taxas de juro e no dólar, refere a firma de gestão de ativos Robeco. Embora estes picos estejam à vista, ainda não foram alcançados, visto que os bancos centrais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.