DJ MARKET TALK: Outlook de crescimento da China continua moderado

(DJ Bolsa)-- O outlook de crescimento da China permanece moderado, com o setor imobiliário ainda frágil e a confiança contida, afirma Louis Kuijs, economista-chefe da S&P Global Ratings para a Ásia-Pacífico. Kuijs aumentou a previsão de crescimento do PIB para 2023 de 4,8% para 5,4% e de 4,4% para 4,6% em 2024, com base na leitura do 3T, mas adverte que a folga na economia, pesando nas margens de lucro e nos preços em muitos ...