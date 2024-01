DJ MARKET TALK: Outlook de crescimento da Zona Euro não justifica cortes a breve prazo

(DJ Bolsa)-- As perspetivas de crescimento da Zona Euro não são boas, mas também não são suficientemente sombrias para forçar uma flexibilização monetária no curto prazo, diz Evelyne Gomez-Liechti, estratega de taxas do Mizuho, não esperando, portanto, que o Banco Central Europeu altere qualquer uma das suas definições de política monetária ou orientação futura na reunião de quinta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.