DJ MARKET TALK: Outlook do 2S da IAG é cauteloso

(DJ Bolsa)-- Os resultados de 2022 da International Consolidated Airlines refletem a previsão de um retorno a uma rentabilidade significativa, beneficiando da procura acumulada devido ao relaxamento das restrições de viagens internacionais, diz o analista da Liberum Gerald Khoo, numa nota. A administração espera que a melhoria dos lucros de 2023 seja sobretudo no primeiro semestre, com um prejuízo operacional no 1T de cerca de EUR200 ...