DJ MARKET TALK: Outlook do Barclays parece construtivo

(DJ Bolsa)-- Os alvos melhorados do Barclays para o retorno sobre os ativos tangíveis, ou ROTE, e as receitas de 2026 podem ser bem recebidos, diz o Citi depois de o banco britânico ter apresentado um plano a três anos antes da atualização estratégica e juntamente com números mistos do quarto trimestre. "O Barclays parece agora uma narrativa de 'mostrem-nos', especialmente com os novos alvos a seguirem-se a um trimestre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.