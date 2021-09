DJ MARKET TALK: Outlook do consumo privado dos EUA melhora

(DJ Bolsa)-- O consumo privado deve continuar a liderar a recuperação económica nos EUA, mas o crescimento deve mudar dos bens para os serviços, assumindo que os casos da Covid-19 caem, diz Gus Faucher, economista-chefe da PNC Financial Services Group. O consumo deve sofrer em setembro, tendo em conta que os complementos do subsídio de desemprego terminaram e a variante Delta da Covid-19 pode ter pressionado as vendas dos restaurantes, diz.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

