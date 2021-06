DJ MARKET TALK: Outlook do lucro da Tesco deve atrair escrutínio no 1T

(DJ Bolsa)-- O outlook dos lucros da Tesco deve ser alvo de interesse quando os resultados do primeiro trimestre da empresa forem apresentados no dia 18 de junho. A AJ Bell aponta para os comentários da empresa que preveem "uma forte melhoria da rentabilidade" no ano até fevereiro de 2022, ainda que a negociação continue volátil. O lucro deve beneficiar com os custos relacionados com o coronavírus mais baixos e a Tesco sugeriu ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone