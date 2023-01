DJ MARKET TALK: Outlook do Reino Unido condicionado por política incerta do BOE

(DJ Bolsa)-- O desempenho melhor que o esperado da economia do Reino Unido em novembro soma-se às provas de que haverá uma contração modesta em vez de um choque severo, referem economistas do Berenberg numa nota. Contudo, o outlook económico de curto prazo continua cinzento, assinalam. "Embora o choque do disparo dos preços da energia pareça ter sido menos mau do que o receado, o impacto desfasado da restrição significativa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.