DJ MARKET TALK: Outlook do Santander implica subida do consenso

(DJ Bolsa)-- O outlook do Santander, que está no caminho certo para atingir os alvos de 2023, implica uma subida do consenso, dizem os analistas do Jefferies, numa nota de research. Os resultados que bateram as expectativas de lucros em 5% foram sobretudo motivados pela corretagem e as provisões líquidas para o malparado ficaram 3% abaixo do esperado, dizem os analistas. A margem financeira trimestral ficou estável comparando com o quarto trimestre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.