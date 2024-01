DJ MARKET TALK: Outlook dos bancos britânicos é positivo para 2024

(DJ Bolsa)-- Os grandes bancos do Reino Unido devem ter um desempenho relativamente positivo em 2024, mesmo que as taxas de juro comecem a cair, porque utilizam hedges estruturais que os protegem contra o risco das taxas de juro, diz Simon Adamson, da CreditSights, numa nota. Os hedges estruturais suavizam a margem financeira ao longo dos anos ao adiarem os benefícios das taxas elevadas para anos futuros, e impulsionando o rendimento quando as taxas caem, diz ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.