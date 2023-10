DJ MARKET TALK: Outlook estável do Reino Unido reflete previsibilidade política

(DJ Bolsa)-- A Moody's Investors Service aumentou o outlook para o Reino Unido de negativo para estável, refletindo a sua opinião "de que a previsibilidade da política foi restaurada após a volatilidade elevada no ano passado em torno do mini-orçamento". A agência disse que as instituições do país vão continuar a operar "de forma eficaz e previsível e, juntamente com o compromisso do governo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.