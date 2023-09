DJ MARKET TALK: Outlook industrial alemão deve continuar a degradar-se

(DJ Bolsa)-- Depois de mais uma queda da produção industrial alemã em julho, o outlook para a indústria do país continua pessimista, de acordo com Stefan Schilbe, economista-chefe do HSBC para a Alemanha. O sentimento continua a cair, com as expectativas de produção do Ifo a entrarem mais em território de contração em agosto, confirmado pela fraca atividade medida pelo índice de gestores de compras, ou PMI, indú... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.