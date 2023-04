DJ MARKET TALK: Outlook para as fábricas alemãs melhora mas incerteza persiste

(DJ Bolsa)-- Os dados robustos das encomendas industriais de fevereiro na Alemanha devem alimentar o otimismo sobre o setor industrial do país, diz Carsten Brzeski, responsável macro global do ING, numa nota. As encomendas recuperaram acentuadamente desde novembro, apontando para uma maior produção em frente, mas os inventários elevados ainda podem pesar sobre a produção no curto prazo, diz. "Além do curto prazo, contudo,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.