DJ MARKET TALK: Outlook para inflação dos EUA revisto em alta após dados de janeiro

(DJ Bolsa)-- A inflação dos EUA deve terminar 2023 num nível acima do previsto anteriormente depois das subidas mais acentuadas que o estimado de indicadores-chave do mês passado, refere a economista sénior do BMO Priscilla Thiagamoorthy num relatório. O índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE, subjacente deve subir 4,2% este ano, face aos anteriores 3,8%, e o índice de preços no consumidor, ou IPC,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.