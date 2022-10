DJ MARKET TALK: Outlook para o comércio global continua pessimista - UniCredit

(DJ Bolsa)-- Em setembro, o indicador avançado global da UniCredit Research desceu para -1,2 desvios padrões face a -1,1 pontos no mês anterior. "O nosso indicador continuou a enviar uma mensagem claramente pessimista", diz Andreas Rees, economista-chefe alemão do UniCredit, numa nota. Interpretando o indicador com o seu valor nominal, o comércio global deve diminuir mais do que 8% em novembro numa base anualizada em cadeia face ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.