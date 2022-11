DJ MARKET TALK: Outlook para o retalho da Zona Euro continua fraco

(DJ Bolsa)-- O aumento de 0,4% de setembro das vendas a retalho da Zona Euro não deve ser sustentado e as perspetivas para o setor e para o consumo são fracas, disse o economista da Capital Economics para a Europa Jack Allen-Reynolds, numa nota de research. Os retalhistas ficaram muito mais pessimistas, com as expectativas de vendas a caírem abaixo dos níveis alcançados na crise financeira de 2008-09, disse Allen-Reynolds. A confianç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.