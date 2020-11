DJ MARKET TALK: Outsourcing da Intel pode gerar mais dinheiro

(DJ Bolsa)-- Se a Intel iniciar o outsourcing de produção de processadores de alta qualidade -- como a fabricante está a considerar -- o UBS prevê que haja um impulso do free cash flow. Apesar de neutral na base inferior, o UBS diz que uma estratégia para proceder ao outsourcing gradual de metade da produção pode aumentar o free cash flow de 20% a 25%, com uma decisão mais agressiva a gerar 40% mais dinheiro para além ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

