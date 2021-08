DJ MARKET TALK: Oxford Economics não vê motivo para pânico com Delta

(DJ Bolsa)-- A propagação da variante Delta é o principal receio para as empresas, mas a Oxford Economics diz que não é motivo para grande preocupação. A empresa de research económico reduziu em junho as projeções para o PIB global de 2021 para 5,9% face a 6,4%, em parte devido ao alastrar desta variante, mas os economistas dizem que fatores como os problemas nas cadeias de abastecimento também desempenharam ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone