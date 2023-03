DJ MARKET TALK: Pacote de apoio do BNS ao Credit Suisse é sinal misto

(DJ Bolsa)-- A necessidade do Credit Suisse de receber uma linha de crédito vital de CHF50 mil milhões do Banco Nacional da Suíça, ou BNS, é um sinal preocupante, escreve o analista do ING Suvi Platerink Kosonen numa nota de research. O banco suíço anunciou que vai utilizar até CHF50 mil milhões da nova plataforma de liquidez do BNS para fortalecer preventivamente a sua posição de liquidez. Isto é um sinal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.