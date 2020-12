DJ MARKET TALK: Pandemia acelerou ascensão da Ásia para liderança económica global

(DJ Bolsa)-- O outlook económico mundial imediato está, em larga medida, dependente de quão rapidamente as vacinas podem ser produzidas e administradas, mas a pandemia acelerou a ascensão da Ásia para a liderança económica global, diz Christian Nolting, chefe de investimento global do Deutsche Bank. "Estas mudanças relativas de longo prazo do poder económico regional não são uma novidade (...) mas as mudanç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone