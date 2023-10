DJ MARKET TALK: Papel do dólar não deve estar em risco

(DJ Bolsa)-- Os estrategas do Morgan Stanley mantêm uma posição longa no USD por agora, dizem num nota. O recente movimento das taxas dos EUA e o aumento da incerteza geopolítica aumentaram o ceticismo sobre o papel do dólar como moeda de reserva dominante, dizem, mas não partilham muitos destes receios. "Achamos que os investidores estão demasiado preocupados de que o USD perca a coroa de moeda dominante", dizem numa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.