DJ MARKET TALK: Parceria do SocGen com Bernstein permite mais escala, sinergias

(DJ Bolsa)-- A parceria entre a divisão de 'cash-equities' do Société Générale e a unidade de research do AllianceBernstein faz sentido estratégico, permitindo mais escala, uma maior oferta de serviços e sinergias, referem os analistas do Jefferies Flora Bocahut e Theo Massing numa nota. O banco francês vai deter 51% da joint venture, que junta as capacidades do banco no mercado de capitais de ações, derivados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.