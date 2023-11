DJ MARKET TALK: Partido anti-UE perto de vitória surpreendente nas legislativas holandesas

(DJ Bolsa)-- O líder do Partido pela Liberdade, Geert Wilders, está perto de obter uma surpreendente vitória eleitoral na Holanda, com os resultados finais esperados para breve, afirma o Deutsche Bank. O partido de direita de Wilders deverá conquistar 35 assentos parlamentares, de acordo com as sondagens à boca das urnas, 10 a mais do que o rival mais próximo. No entanto, a eventual liderança do país vai depender da capacidade ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.