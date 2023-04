DJ MARKET TALK: Pausa da Fed pode depender da restrição das condições de crédito

(DJ Bolsa)-- A probabilidade de uma pausa da Reserva Federal dos EUA depois da próxima reunião do Comité de Operações no Mercado Aberto, ou FOMC, depende dos danos causados pela crise bancária, refere o economista-chefe para os EUA do BNP Paribas, Carl Riccadonna. O economista prevê que as condições de crédito mais restritas com origem no colapso do SVB representem cerca de 50 pontos base na taxa de fundos federais.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.