DJ MARKET TALK: Pausa da Fed pode ser curta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA fez uma pausa na restrição na quarta-feira, quebrando um ciclo de 10 reuniões consecutivas a aumentar as taxas, mas a pausa pode ser de curta duração, diz James McCann, vice-economista-chefe da Abrdn, numa nota. "Claramente há uma vontade de ver como a restrição já aplicada afeta o crescimento e a inflação, especialmente dada a incerteza sobre quão agressivamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.