DJ MARKET TALK: Pausa da Fed pode sinalizar que banca está pior do que aparenta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Pode dizer-se que a recente turbulência no setor bancário pode gerar uma restrição das condições financeiras equivalente a outra subida de taxas da Reserva Federal dos EUA, diz Daniel Berkowitz, da Prudent Management Associates. Mas Berkowitz acredita que a Fed está sob pressão depois de insistir demasiado na narrativa de "inflação transitória", e considera que a probabilidade é de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.