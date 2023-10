DJ MARKET TALK: Pausa do BCE não deve ser vista como uma surpresa

(DJ Bolsa)-- A decisão do Banco Central Europeu de não subir mais as taxas de juro era totalmente esperada, escreve Jack-Allen Reynolds, da Capital Economics, numa nota. O banco central manteve as taxas de juro, com a inflação ainda elevada, mas com a economia da Zona Euro a começar a abrandar. A decisão era amplamente esperada e estava totalmente descontada nos mercados, diz Allen-Reynolds. Os comentários do banco de que as taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.